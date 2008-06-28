Пьяный угнал самосвал, убегал от ГАИ и оставил без газа 2 дома
12:17, 28 июня 2008Общество
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"Угонщик" не пострадал
В Феодосии (Крым) сегодня ночью пьяный мужчина незаконно завладел самосвалом и при побеге от сотрудников ГАИ сбил три стойки трубы газоснабжения низкого давления, после чего машина врезалась в дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, повреждено 30 метров трубы, в результате чего без газоснабжения остались два частных дома.
В результате дорожно-транспортного происшествия "угонщик" не пострадал. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть милиции. По факту ДТП расследование проводит ГАИ Феодосии.
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