Сегодня Украина отмечает 12-ю годовщину Конституции

В 1996 году Верховная Рада Украины, выражая суверенную волю граждан нашего государства, опираясь на многовековую историю украинского создания государства и на мировой опыт, приняла Основной Закон Украины — Конституцию, ставшую основой построения независимого демократического государства как полноправного участника мирового содружества.

В Киеве в День Конституции Украины состоится традиционная церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому; праздничные концерты в Центральном парке культуры и отдыха и в Парке культуры и отдыха «Гидропарк».

Кроме того, на протяжении всего июня проводятся выставки фото- и архивных документов; книжные тематические выставки, обзоры литературы, читательские научные конференции, круглые столы, научные чтения по истории становления конституционного права в Украине; циклы теле- и радиопередач, выступлений и интервью с народными депутатами Украины, научными работниками и общественными деятелями; экскурсии в Музей гетманства.