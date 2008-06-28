Следующим проектом станут «7 духовных чудес Украины»

В следующей году пройдет всеукраинская акция «7 духовных чудес Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Симферополе сообщил инициатор проекта, народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО.

«Откроем вам тайну, мы приняли решение, что уже на следующий год будет «7 духовных чудес Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО. Украинцы выберут самые красивые и уникальные культовые сооружения, которые не только красивы с точки зрения архитектуры, но и связаны с какими-либо событиями, сыгравшими значимую роль в том или ином регионе. «Мы имеем уникальные вещи», - отметил Н.ТОМЕНКО, говоря о культовых сооружениях Украины.

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что сейчас проходит проект «Семь природных чудес Украины», целью которого является пропаганда уникального природного мира Украины и привлечения внимания к объектам, которые могут стать интересными не только для украинских, но и для зарубежных туристов. Акция «Семь природных чудес Украины» проходит в несколько этапов. Сначала были объявлены 100 претендентов на звание чуда. 6 июля эксперты выберут 21 объект, после чего начнется интернет-голосование. Результаты акции назовут ко Дню Независимости Украины. Н.ТОМЕНКО отметил, что среди 100 претендентов представлены 10 претендентов от Крыма и 3 - от Севастополя. Он отметил, что крымский объект наверняка будет представлен в 7-ке победителей данной акции.