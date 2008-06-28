В Киеве появится икона князя Владимира для слепых

В Киеве к 1020-летию крещения Руси выпустят литографическую икону князя Владимира для слепых.

Как сообщает сайт "Украина православная", незрячие смогут прикоснуться к иконе и «прочитать» изображение.

«Икона князя Владимира - это первая икона для слепых, выпускаемая в Украине. Она будет напечатана на картоне с глубоким тиснением образа. Вверху напишем шрифтом Брайля на украинском языке - «Икона святого равноапостольного князя Владимира», а внизу - «1020-летие крещения Руси», - сказал один из инициаторов проекта, настоятель храма Святого князя Владимира архимандрит ФЕОДОСИЙ.

Прообразом литографической иконы стала икона князя Владимира, которая сейчас находится в одноименном храме в Печерском районе столицы. В 2005 году специально для церкви ее изготовила киевлянка Татьяна ПЕТРЕНКО.

“Почему князя Владимира? Как известно из жизнеописания, Владимир незадолго до Крещения Руси ослеп, и пребывал в невидении до самой купели. А, крестившись, вышел прозревшим не только духовно, но и телесно. Это было чудо. Может, оно стало и основанием к последующему Крещению Руси. Поэтому князь Владимир в какой-то степени покровительствует слепым», – рассказал архимандрит ФЕОДОСИЙ.

Литографическая копия иконы будет формата А5. Напечатают ее в типографии под Киевом. Готовятся выпустить 10 тыс. экземпляров. По словам священника, такое количество икон с тиснением - рекорд не только в Украине, но и в мире.

Первые картонные иконы, которые сойдут с конвейера в середине июля, освятит Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИР. После этого их разошлют слепым гражданам Украины.

*** Сегодня в Украине проживает около 40 тыс. незрячих людей.