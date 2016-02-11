В аннексированном Крыму внезапная проверка российских войск, в воздух подняли истребители

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг прилетел на территорию аннексированного Крыма, чтобы контролировать ход внезапной проверки войск Южного и Центрального военных округов, ВДВ и военно-транспортной авиации РФ.

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