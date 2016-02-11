В аннексированном Крыму внезапная проверка российских войск, в воздух подняли истребители
15:49, 11 февраля 2016Общество
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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг прилетел на территорию аннексированного Крыма, чтобы контролировать ход внезапной проверки войск Южного и Центрального военных округов, ВДВ и военно-транспортной авиации РФ.
REUTERS
В ходе проверки по команде с пункта управления дивизии в воздух была поднята истребительная авиация, приведены в готовность к применению подразделения зенитных ракетных войск, сообщает РИА Новости.
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Как сообщал УНИАН, ранее оккупационные власти в Крыму объявили мобилизацию резервистов.
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