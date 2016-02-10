Боевики анонсировали переговоры в Берлине по выборам на Донбассе без их участия

Об этом заявил сегодня один из представителей боевиков Денис Пушилин, сообщает террористический ресурс.

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"Нам стало известно из достоверных источников, что завтра в Берлине состоится встреча представителей ОБСЕ, Германии, Франции и Украины с целью согласовать между ними текст законопроекта о выборах на Донбассе. Считаем такого рода сепаратные переговоры давлением и мы не согласимся с итогами таких встреч, которые не соответствуют ни Минскому, ни Нормандскому форматам", — говорится в его заявлении.

Напомним, по данным разведки, помощник Путина собирается на оккупированный Донбасс для решения вопросов по "выборам".