Помощник Путина собирается на оккупированный Донбасс для решения вопросов по "выборам" - разведка

Об этом заявил заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает "112 Украина".

По его словам, официальных кандидатур от РФ в органы местного самоуправления так называемых "ЛНР" и "ДНР" пока нет, но в регионах действительно ведется активная работа представителями российской власти по подготовке к "выборам".

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"Будут ли эти кандидаты от российской стороны, сказать очень сложно, но то, что работают сейчас высшие должностные лица РФ, запланирован визит советника президента России Суркова в регион. Очень активно работают советники на местах в Луганске и Донецке. Которые будут выводы? Посмотрим", - заявил Скибицкий.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 20 января в Луганске состоялась встреча помощника российского президента Владислава Суркова с главарями "ДНР/ЛНР", на которой стороны обсудили технические моменты будущих местных выборов.