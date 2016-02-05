Помощник Путина собирается на оккупированный Донбасс для решения вопросов по "выборам" - разведка
На оккупированный Донбасс запланирован визит помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.
Об этом заявил заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает "112 Украина".
По его словам, официальных кандидатур от РФ в органы местного самоуправления так называемых "ЛНР" и "ДНР" пока нет, но в регионах действительно ведется активная работа представителями российской власти по подготовке к "выборам".
Читайте такжеСемь партий прошли бы в ВР, если бы выборы состоялись в январе - опрос
"Будут ли эти кандидаты от российской стороны, сказать очень сложно, но то, что работают сейчас высшие должностные лица РФ, запланирован визит советника президента России Суркова в регион. Очень активно работают советники на местах в Луганске и Донецке. Которые будут выводы? Посмотрим", - заявил Скибицкий.
Читайте такжеВ Бундестаге выступили за давление на РФ для проведения выборов на Донбассе по украинскому законодательству
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 20 января в Луганске состоялась встреча помощника российского президента Владислава Суркова с главарями "ДНР/ЛНР", на которой стороны обсудили технические моменты будущих местных выборов.