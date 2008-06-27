Цена на нефть впервые пересекла отметку в 140 долларов за баррель. Очередной ценовой прыжок вызван ажиотажным спросом, которому посодействовало заявление президента ОПЕК Шакиба Хелиля о том, что уже этим летом стоимость одного барреля может достичь 170 долларов. Дороговизна нефти смутила и игроков на мировых биржах. В Нью-Йорке индекс Dow Jones упал до самого низкого уровня за последние два года.

Немецкая волна