Нефть впервые пересекла отметку в 140 долларов
09:55, 27 июня 2008Общество
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Очередной ценовой прыжок
Цена на нефть впервые пересекла отметку в 140 долларов за баррель. Очередной ценовой прыжок вызван ажиотажным спросом, которому посодействовало заявление президента ОПЕК Шакиба Хелиля о том, что уже этим летом стоимость одного барреля может достичь 170 долларов. Дороговизна нефти смутила и игроков на мировых биржах. В Нью-Йорке индекс Dow Jones упал до самого низкого уровня за последние два года.
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