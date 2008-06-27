До сих пор без света 113 населенных пунктов на Львовщине

Во Львовской области в результате урагана остаются обесточенными 113 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день возобновлено электроснабжение 658 н. п., отремонтирована кровля на 284 домах, остается отремонтировать 719 домов.

Подразделения МЧС во время ликвидации последствий стихийного бедствия спасли 2 человек, распилили и вывезли 1 тыс. 227 сваленных деревьев.

К аварийно-восстановительным работам привлечены подразделения Главного управления МЧС во Львовской области, 1-й аварийно-спасательный отряд МЧС (г. Дрогобыч), бригады облэнерго и коммунальные службы (всего 1 тыс. 583 человек и 159 ед. техники).

Как сообщал УНИАН, 23 июня на территории Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей сложилась сложная метеорологическая обстановка, которая сопровождалась грозами, ливневыми дождями и шквалистыми порывами ветра. В пяти областях было обесточено 771 н.п.

Во время стихии погибло 5 и травмировано 35 человек.