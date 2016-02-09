Посол Украины требует от чешского издательства исправить карту с "российским" Крымом (документ)
Посол Украины в Чехии Борис Зайчук обратился к чешскому издательству "Ottovo Nakladatelstvi" с требованием привести карту Украины в "Футбольном атласе мира" в соответствие с нормами международного права.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Чехии.
В своем письме посол отметил, что международное сообщество едино в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ и не признает аннексию Крыма.
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"Поэтому издание карты Украины без территории Крыма противоречит международному праву и полностью игнорирует консолидированную позицию стран Европейского Союза о непризнании оккупации Российской Федерацией Крыма", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Чехии в ноябре 2015 года издали "Футбольный атлас мира", в котором оккупированный Крым обозначен как российская территория.
Сегодня чешское издательство "Ottovo Nakladatelstvi" заявило, что обозначение оккупированного Крыма частью России в их "Футбольном атласе" произошло в результате ошибки картографа и не было преднамеренными действиями.