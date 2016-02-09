Посол Украины требует от чешского издательства исправить карту с "российским" Крымом (документ)

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Чехии.

В своем письме посол отметил, что международное сообщество едино в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ и не признает аннексию Крыма.

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"Поэтому издание карты Украины без территории Крыма противоречит международному праву и полностью игнорирует консолидированную позицию стран Европейского Союза о непризнании оккупации Российской Федерацией Крыма", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Чехии в ноябре 2015 года издали "Футбольный атлас мира", в котором оккупированный Крым обозначен как российская территория.

Сегодня чешское издательство "Ottovo Nakladatelstvi" заявило, что обозначение оккупированного Крыма частью России в их "Футбольном атласе" произошло в результате ошибки картографа и не было преднамеренными действиями.