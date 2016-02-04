Экс-главарю "ЛНР", замеченному в киевском ресторане, объявлено о подозрении

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Корсунскому объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила Гитлянская, «решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Служба безопасности Украины вчера задержала Корсунского, подозреваемого в причастности к террористической организации «ЛНР», в Полтавской области и доставила его в Киев для проведения следственных действий».

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Статья 258-3 - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой, организацией или участие в ней, материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В СМИ появилась информация, что 2 февраля в Киеве в одном из ресторанов заметили Корсунского - участника захвата здания СБУ в Луганске, который произошел весной 2014 года. Позже Корсунский стал одним из руководителей бандформирования «ЛНР». 3 февраля СБУ сообщила о его задержании.