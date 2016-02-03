Одного из бывших главарей "ЛНР" заметили в киевском ресторане (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

Отмечается, что Корсунский участвовал в захватах правительственных зданий в Луганске, был одним из командиров незаконных вооруженных формирований при захвате госучреждений, постоянно выступал на разных пресс-конференциях с Болотовым, призывал к федерализации Украины.

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"В требованиях он выдвигал: признание героями "Беркута" и солдат ВВ, которые стояли против Майдана", - сообщил Кабакаев.

При этом на данный момент Корсунский спокойно ездит на машине марки Lexus по Киеву и обедает в кафе со своей женой.

"Он долго пытался нам доказать, что он за единую Украину, показывал справку, выданную в МВД, что к нему нет претензий и в ЕРДР он не внесен", - рассказывает волонтер.

"Теперь у меня возникает вопрос к правоохранительным органам: почему человек, который стоял у истоков создания республик, спокойно передвигается по Киеву?! Я звонил в СБУ, мне ответили, что уголовного дела на него нет", - подытожил Кабакаев.