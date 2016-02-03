СБУ задержала одного из главарей "ЛНР", развлекавшегося ранее в киевском ресторане
22:07, 03 февраля 2016Общество
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Служба безопасности Украины задержала Сергея Корсунского, который вместе с тогдашним лидером "ЛНР" Валерием Болотовым организовывал захват здания Луганской областной государственной администрации в апреле 2014 года.
СБУ сообщила о задержании Сергея Корсунского / Скриншот
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Служба безопасности Украины только что задержала Сергея Корсунского, который обоснованно подозревается в причастности к террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины)", - написала она.
По словам Гитлянской, сотрудники СБУ задержали его на Полтавщине и "в эти минуты направляют в органы правосудия для проведения следственных действий".
Подробности она пообещала сообщить позже.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что Корсунский был замечен в ресторане в Киеве.
СБУ задержала одного из главарей так называемой ЛНР
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