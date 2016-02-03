СБУ задержала одного из главарей "ЛНР", развлекавшегося ранее в киевском ресторане

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины только что задержала Сергея Корсунского, который обоснованно подозревается в причастности к террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины)", - написала она.

По словам Гитлянской, сотрудники СБУ задержали его на Полтавщине и "в эти минуты направляют в органы правосудия для проведения следственных действий".

Подробности она пообещала сообщить позже.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Корсунский был замечен в ресторане в Киеве.