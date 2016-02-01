Миссия Совета Европы кардинально переформатировала предложенную оккупантами программу в Крыму - Чубаров

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Господину Жерару Штудману и сопровождавшим его трем коллегам удалось кардинально переформатировать предложенную им оккупационными властями программу их пребывания в Крыму и встретиться также с членами Меджлиса крымскотатарского народа, представителями ряда крымскотатарских и украинских общественных организаций, отдельными активистами гражданского сообщества, занимающимся правозащитной деятельностью, журналистами», - написал он.

"Особое место заняла встреча Жерара Штудмана с находящимся в застенках ФСБ заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, политзаключенным Ахтемом Чийгозом", - добавил он.

Вчера, 31 января 2016 года, миссия Совета Европы во главе с Спецпредставителем Генерального секретаря Совета Европы г-но... Опубліковано Рефатом Чубаровим 1 лютого 2016 р.

Чубаров выразил благодарность генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и руководству Украины за организацию визита на оккупированный полуостров.

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"При этом, руководство Меджлиса крымскотатарского народа будет и далее предпринимать усилия для постоянного пребывания на полуострове Международной миссии по мониторингу соблюдения прав человека в условиях оккупированного Крыма", - добавил он.

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Делегация Совета Европы из четырех человек во главе со швейцарским дипломатом, послом Жераром Штудманом прибыла в Крым 25 января. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что он решил направить делегацию в Крым для оценки положения с правами человека на полуострове.

Как сообщает Крым.Реалии, наблюдатели Совета Европы стали первыми представителями международных организаций, которые получили доступ в Крым за последние полтора года. Все это время Крым аннексирован Россией