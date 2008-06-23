Министерство хочет строить новый порт в устье Дуная

Министерство транспорта и связи рассчитывает на строительство нового порта в устье Дуная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Минтранссвязи сообщил заместитель министра транспорта и связи Игорь УРБАНСКИЙ.

«Есть проект строительства устьевого порта мощностью 50 млн. тонн», - отметил он.

По его словам, предполагается, что данный порт будет соединен с Дунаем каналом в районе Вилково. Проект стоимостью 3,6 млрд. долл. потребует создания консорциума для его реализации. «И я думаю, если мы через два года начнем строительство, то через 5 лет – а в целом через 7 лет - мы будем иметь изумительный устьевой порт с очень большими возможностями. Вот тогда седьмой транспортный коридор станет действительно очень важным для Украины с точки зрения транзита», - сказал И.УРБАНСКИЙ.

В свою очередь, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сообщил журналистам, что «есть уже две структуры, которые проявляют интерес» к данному проекту. По его словам, министерство будет активно продвигать данный проект. «Мы заберем значительную часть грузов, которые идут через Констанцу (Румыния)», - отметил министр.