Ярош рассказал о своем новом политическом проекте

В интервью "Лига.net" он рассказал о перспективах нового общественного движения.

По словам Яроша, новый политпроект будет иметь более широкую кадровую базу, чем "Правый сектор". "Судя по тем встречам, которые я провожу по всей Украине и в Киеве в том числе, запрос на такую силу есть. Мы хотим объединить людей, которые еще не были в политике, которые являются патриотами, но они не обязательно националисты, как было в "Правом секторе", - подчеркнул он.

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При этом он заявил, что "Правый сектор" - это чисто националистическая организация, а нынешняя ситуация в Украине, по его словам, требует всеобщего объединения патриотов разных идеологических взглядов.

"Сильную правоцентристскую структуру создать можно и нужно. Нам нужно создать движение, которое объединило бы людей разных идеологических взглядов", - поделился планами Ярош.

Он рассказал, что на данный момент активно работает над привлечением в новую структуру людей, прошедших войну, в том числе и "друзей из "Правого сектора" и медицинской службы - "госпитальеров".

Ранее СМИ сообщали, что "Правый сектор", главный фетиш кремлевской пропаганды, имевший под своим крылом тысячи бойцов, потерял Дмитрия Яроша и превращается в маргинальную организацию, погрязшую в скандалах и рэкете.