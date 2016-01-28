СМИ рассказали, что может ожидать "Правый сектор" после отставки Яроша

Об этом говорится в статье журнала "Новое время" о "Правом секторе".

Отмечается, что оставшиеся бойцы ПС не прочь сходить путем госпереворота, но ушедший Ярош забрал с собой не только самых боевитых товарищей, но и средства.

По прогнозам экспертов, если остатки организации продолжат действовать в прежнем ключе, ПС ждет маргинализация, запрет на деятельность со стороны властей и окончательный распад.

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Издание обращает внимание на тот факт, что последние несколько месяцев "Правый сектор" не покидает новостных лент. "И неудивительно. Правосеки регулярно становятся участниками кровавых противостояний с использованием оружия. Причем не на линии фронта, а в тылу", - говорится в статье.

Последняя по времени криминальная история с участием ПС произошла в Закарпатье — 10 января пятерых членов организации задержали за драку с сотрудниками отеля "Хата магната", расположенного на горнолыжном курорте Драгобрат.

При этом за два года существования "Правый сектор" становился фигурантом подобных скандалов множество раз.

Источники в окружении Яроша утверждают, что именно криминал стал негласной причиной раскола.

А после его ухода ситуация может еще больше усугубиться. В ПС уже обещают, что больше с властями миндальничать не будут.

"После смены руководства в "Правом секторе" засучили рукава. Готовят новую программу партии, массовые акции протестов вплоть до применения силы и будут продвигать идеи революции в народ", - передает издание планы Андрея Тарасенко, лидера политического крыла ПС.

Таким образом, отмечает НВ, уход Яроша ослабляет четкую координацию ПС на всех уровнях, усугубляет риск роста преступности.

Полный текст статьи "Ярош без визитки" читайте в свежем номере журнала "Новое время" от 29 января.