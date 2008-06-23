В ДТП в Австрии погибли трое украинцев, еще трое - в тяжелом состоянии

Все трое погибших вследствие ДТП, произошедшем сегодня вблизи австрийского города Грац (Федеральная земля Штирия), были гражданами Украины, еще трое украинцев в тяжелом состоянии находятся в больнице г. Грац.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Республике Австрия.

По сообщению Посольства, украинский микроавтобус, который перевозил восьмерых граждан Украины и одного гражданина Италии, столкнулся с грузовым автомобилем.

Посольство Украины в Австрии продолжает выяснять обстоятельства трагедии.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД.