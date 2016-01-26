В оккупированном Новоазовске боевик под действием наркотиков хотел взорвать гранату в расположении - разведка

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"В подразделениях противника отмеченные очередные факты грубого нарушения дисциплины и низкого уровня морально-психологического состояния. В частности военнослужащим 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК под действием наркотических веществ предпринята попытка подрыва ручной гранаты в расположении личного состава подразделения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе пьяный командир подразделения российских оккупантов застрелил подчиненного.