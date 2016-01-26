В Харькове сожгли автомобиль адвоката звезды "антимайдана" "Топаза" и российской диверсантки "Терезы"

Об этом сам Шадрин написал на своей странице в Facebook.

В пресс-службе Нацполиции в Харьковской области сообщили, что сегодня около 02.00 поступила информация о том, что возле одного из домов на ул. Ахсарова произошло возгорание автомобиля Mazda. Полицией был проведен осмотр автомобиля и установлены свидетели. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время полицией проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Взорван автомобиль адвоката Шадрина Александра Сергеевича. Надеюсь происшествие внесут в ЕРДР( Опубликовано Александром Шадриным 25 января 2016 г.

Игнат Кромской был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 г. здания Харьковской ОГА. Чубарова была задержана сотрудниками СБУ в Харькове 7 апреля по подозрению в организации взрыва возле стелы на проспекте Правды в Харькове.