С начала года на Полтавщине от пневмонии умерли 13 человек

С начала года в Полтавской области от пневмонии умерло 13 человек.

Об этом УНИАН сообщил губернатор Полтавской области Валерий Головко.

По его словам, у одного из 13 умерших лабораторно установлен вирус гриппа A/H1N1 (свиной грипп).

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«За последнюю неделю ситуация с заболеваемостью ОРВИ значительно ухудшилась. В области осталось только 5 из 25 районов, в которых не перешен эпидпорог. Всего на Полтавщине рост заболеваний за неделю составляет 67,3%. За медицинской помощью за неделю обратилось чуть менее 17 тыс. жителей области. Большинство из них люди в возрасте от 30 до 60 лет. А вот среди детей, наоборот, наблюдается спад заболеваемости»,- сказал Головко.

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По данным департамента здравоохранения Полтавской ОГА, сейчас на карантин закрыты 45 школ в городах Кременчуг, Комсомольск, Миргород и Миргородском районе.

Медики советуют на заниматься самолечениеми при первых признаках заболевания немедленно обращаться к врачам.