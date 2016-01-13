На Донетчине за последние сутки от пневмонии умерли четыре человека

В Донецкой области за последние сутки зафиксированы 4 случая смерти от пневмонии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе Донецкой облгосадминистрации

По данным Департамента здравоохранения ОГА, по состоянию на 13 января в области зафиксирован 31 случай смерти от пневмонии, из них 17 - в Краматорске. Подтверждение вирусной этиологии заболевания нет.

«За последние сутки зафиксированы 4 случая смерти (в городах Курахово, Селидово, Красноармейск и Артемовск, где умер подросток в возрасте 17 лет)», - отмечается в сообщении.

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На сегодняшний день в связи с превышением показателя эпидемического порога приостановлен учебный процесс в школах Краматорска, Славянска, Николаевки.

Государственная санэпидслужба Украины в области сообщает, что с целью стабилизации ситуации на территории Донецкой области проводится комплекс организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Организована иммунизация против гриппа среди групп повышенного риска заболевания. По состоянию на 6 января привиты 5 тыс. 141 человек (98,8% от числа запланированных), в основном - за счет средств местных бюджетов и предприятий.