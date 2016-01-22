Пересечение границы и хранение оружия: адвокат рассказал, что оккупанты вменяют Джемилеву

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Джемилева Джемиль Темишев.

Отмечается, что национального лидера крымских татар обвиняют в незаконном пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Кроме того, Джемилеву вменяют хранение огнестрельного оружия в сейфе собственного дома.

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Также власти аннексированного полуострова обвиняют Джемилева в том, что он незаконно приобрел и незаконно хранил сейфе, установленном в комнате на третьем этаже своего дома, боеприпасы в виде патронов к нарезному огнестрельному оружию.

Приношу свои извинения тем журналистам, которые не смогли сегодня дозвониться до меня. С учетом вопросов, которые мне... Опубликовано Джемилем Темишевым 21 января 2016 г.

Как сообщал УНИАН, суд временно оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Джемиль Темишев. По его словам, Джемилев объявлен в федеральный розыск.

Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.