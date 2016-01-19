В Харькове памятнику Воину-освободителю отбили буквы

19:10, 19 января 2016
Общество
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В Харькове неизвестные повредили памятник Воину-освободителю, расположенный на углу улицы 23 августа и проспекта Науки.

харькив / kharkov.comments.ua

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 19 января около 15:00 в дежурную часть Дзержинского отдела полиции поступило сообщение о том, что на памятнике Воину-освободителю отсутствуют буквы.

По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа, которой был осуществлен осмотр места происшествия и собран первичный материал.

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В настоящее время факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений.

Правоохранителями проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств повреждения монумента.

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