В Харькове памятнику Воину-освободителю отбили буквы
19:10, 19 января 2016Общество
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В Харькове неизвестные повредили памятник Воину-освободителю, расположенный на углу улицы 23 августа и проспекта Науки.
В 2012 году у памятника уже отваливались буквы / тогдашнее фото kharkov.comments.ua
Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 19 января около 15:00 в дежурную часть Дзержинского отдела полиции поступило сообщение о том, что на памятнике Воину-освободителю отсутствуют буквы.
По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа, которой был осуществлен осмотр места происшествия и собран первичный материал.
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В настоящее время факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений.
Правоохранителями проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств повреждения монумента.
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