Непогода обесточила почти 300 населенных пунктов по Украине

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Херсонской области без электроснабжения остаются 102 н.п, в Николаевской - 69, в Одесской - 38, в Днепропетровской - 32, в Кировоградской - 18, в Сумской - 11, в Черкасской - 9 и в Киевской области - 5.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что "Укравтодор" предупредил водителей о возможном перекрытии дорог для движения автотранспортных средств в Сумской, Полтавской и Черниговской областях с утра 19 января из-за ухудшения погодных условий.