Из рук террористов на Донбассе уже освобождено 3 тысячи заложников - СБУ

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Служба безопасности Украины продолжает активную работу по освобождению заложников из рук террористов – каждого из наших граждан, кто попал в такую беду. Это один из приоритетов. На сегодня уже удалось освободить 2998 человек. В неволе насильно удерживаются еще 131. Идут тяжелые переговоры об обмене в формате "всех на всех", предусмотренном Минскими договоренностями", - сказано в нем.

Читайте такжеГеращенко: Боевики часто соглашаются отдать пленников только когда те уже при смерти

СБУ отмечает, что в ней создан Объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции.

"Еще раз подчеркиваем: сегодня только этот центр уполномочен Службой безопасности от ее имени вести переговоры об освобождении, делать заявления, ведь лишнее слово, несвоевременная эмоция может стоить человеческой жизни", - отмечает спецслужба.

Читайте такжеСБУ: Рубан не имеет полномочий вести переговоры по освобождению украинцев

Ведомство также выразило благодарность волонтерам и общественным активистам, которые длительное время помогают спасать заложников.