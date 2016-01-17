Прокуратура Киева обжаловала оправдательный приговор мэру Дебальцево

Об этом 16 января сообщили в столичной прокуратуре.

Как известно, Проценко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, - в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Читайте такжеСуд отправил под стражу мэра Затоки, подозреваемого в передаче в частную собственность побережья

По мнению государственного обвинителя, вина Проценко в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждается доказательствами, собранными в ходе расследования уголовного производства, процессуальное руководство в котором осуществляла столичная прокуратура.

"Свою позицию прокуратура будет отстаивать при рассмотрении апелляционной жалобы Апелляционным судом Донецкой области", - отметили в прокуратуре.

Читайте такжеАрестованный доброволец, рассказавший о недвижимости прокурора сил АТО, объявил голодовку

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители задержали скрывавшегося от следствия мэра города Дебальцево Донецкой области Владимира Проценко. Ранее он сымитировал свое похищение, а позже сделал попытку дестабилизировать работу государственных учреждений города, посеять панику среди жителей, заявив, что город окружен.