На территории Украины сохранится теплая погода

Завтра в западных областях ожидаются дожди, грозы, град, на остальной территории преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 13-18°, днем 22-27°. На побережье морей ночью до 23°, днем 27-32°, в южной части местами 34-37°.

5-6 августа в западных областях облачно с прояснениями. Дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°; днем 20-25°, 5 августа местами 27-29°.

На остальной территории переменная облачность. Преимущественно без осадков, только 6 августа на Правобережье пройдут кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на юге до 24°; днем 29-34°, в южной части местами 35-37°, 6 августа в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях 25-30°.

7-8 августа в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и восточных областях ожидаются отдельные грозовые дожди. Температура ночью 7 августа существенно не изменится, 8 августа (кроме Донецкой и Луганской областей) местами снизится, днем жара спадет на 3-5°.

На остальной территории местами (в западных и северных областях повсюду) кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, в западных областях 8-14°, днем 22-28°, в Одесской и Николаевской областях до 30°.

Завтра в Киеве и области сохранится переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди, грозы. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°, по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

5-6 августа в столице и области преимущественно без осадков, только днем 6 августа пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 16-21°; днем 5 августа 29-34°, 6 августа 25-30°.

7-8 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Понижение температуры в Киеве и области ночью до 12-16°, днем до 23-27°.