В Одессе пылает промтоварный рынок (фоторепортаж)

17:17, 16 января 2016
Общество
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На месте работают несколько пожарных расчетов.

В Одессе горит рынок

В Суворовском районе Одессы горит промтоварный рынок.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в службу «101» поступило сообщение о возгорании контейнеров с одеждой на промтоварном рынке «Меркурий», расположенном по улице Днепропетровская дорога.

На месте работают несколько пожарных расчетов.

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