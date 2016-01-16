В Одессе пылает промтоварный рынок (фоторепортаж)
17:17, 16 января 2016Общество
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На месте работают несколько пожарных расчетов.
В Одессе горит рынок "Меркурий" / София Жукова, dumskaya.net
В Суворовском районе Одессы горит промтоварный рынок.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в службу «101» поступило сообщение о возгорании контейнеров с одеждой на промтоварном рынке «Меркурий», расположенном по улице Днепропетровская дорога.
На месте работают несколько пожарных расчетов.
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