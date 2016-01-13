Адвокаты Корбана снова огласили заявление об отводе судьям Масенко и Глиняному

Адвокаты лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана снова огласили заявление об отводе судьям Апелляционного суда Киева Денису Масенко и Виктору Глиняному, которые рассматривают жалобу стороны защиты на решение Днепровского районного суда столицы о содержании Корбана под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, жалобу зачитал адвокат Александр Мирошник.

Читайте такжеОтец Корбана обратился к Порошенко с просьбой "остановить политическую расправу" над сыном

Вместе с тем адвокат Алексей Шевчук обратил внимание, что одной из причин переноса заседания с 5 января на сегодняшний день было то, что в суд не поступили материалы дела от Днепровского райсуда.

"Основной из причин было отсутствие материалов дела", - отметил Шевчук.

Защитник информировал, что 6 января направил адвокатский запрос в Днепровский суд по поводу отсутствия материалов дела в Апелляционном суде.

По его словам, в Днепровском суде сообщили, что материалы дела были отправлены в Апелляционный суд еще утром 5 января.

Адвокат предполагает, что материалы дела могли потеряться по дороге в Апелляционный суд.

Шевчук отметил, что коллегия суда может быть предвзятой из-за проблем с доставкой материалов дела.

Также он предложил, что поскольку официальный ответ на адвокатский запрос о поступлении материалов дела еще не получен защитниками, то можно перенести сегодняшнее заседание или рассмотреть озвученный отвод судьям.

Адвокат Оксана Томчук поддержала заявление об отводе, отметив, что автоматизированное распределение по определению судей для рассмотрения жалобы защиты Корбана осуществлялось в нерабочее время.

Судья Масенко сказал, что автоматическое распределение рассмотрения дел должно проводиться в день поступления жалобы, поэтому суд не мог нарушить эту процедуру и перенести на следующий день это распределение.

Масенко зачитал результаты экспертизы, предоставленной прокуратурой, согласно которой не выявлено незаконного вмешательства в автоматическую систему распределения дел.

Прокурор Олег Чиж считает заявление об отводе необоснованным.

"Заявление не основывается ни на одном объективном факте", - сказал Чиж.

Он выступил против удовлетворения заявления. По его мнению, адвокаты Корбана злоупотребляют правом заявления на отвод.

Прокурор Александр Голинченко сказал, что не видит оснований для отвода.

В итоге судья Масенко объявил перерыв и удалился с коллегией судей в совещательную комнату.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 г. в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

Читайте такжеКорбан находится на лечении в Институте Амосова - адвокат

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.