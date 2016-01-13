Защита Корбана на судебном заседании заявила отвод группе прокуроров

Защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на судебном заседании заявила отвод прокурорам в деле, которые выступают против удовлетворения жалобы адвокатов лидера "УКРОПа" на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство огласила адвокат Оксана Томчук.

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Она подчеркнула, что прокуроры являются заангажированными, и поэтому она настаивает на их отводе.

Она заявила, что действия прокуроров в отношении Корбана нарушают права человека.

По словам защитницы, прокуроры демонстрируют неуважение к адвокатам Корбана.

Защитница Алина Самарец считает, что прокурор Олег Чиж искажает действующее законодательство.

Адвокат Алексей Шевчук отметил, что прокуроры представляют интересы государства исключительно с обвинительными мотивами.

В заседании принимают участие прокуроры Олег Чиж, Александр Голинченко и другие.

Сам Корбан же заявил, что «эти прокуроры являются соучастниками преступления», которое они совершают против него.

"Я считаю, что они должны искупить свою вину на фронте", - сказал он.

Лидер "УКРОПа" обратил внимание, что Голинченко недостоин быть прокурором. В частности, по его словам, Голинченко в своем молодом возрасте имеет уже две машины марки "Порше", когда в то же время люди в его возрасте погибают на фронте.

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Сам прокурор заявил в ответ на это, что сторона защиты пытается превратить судебное разбирательство в фарс".

Он просил отказать в удовлетворении ходатайства, потому что, по его мнению, для этого нет никаких оснований.

Судья Денис Масенко заявил, что суд удаляется в совещательную комнату.