Взят под стражу последний задержанный за драку на Драгобрате

Как сообщает Главное управления полиции в Закарпатской области, в Ужгородском горрайонном суде рассмотрено ходатайство полиции и прокуратуры области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пяти подозреваемых в хулиганских действиях на Драгобрате.

«Более 30 часов длилось рассмотрение ходатайств в отношении каждого из пяти подозреваемых в конфликте. Заседание началось в понедельник, 11 января, около 17:00, и завершилось в среду, 13 января, в 2 часа ночи», - уточняет полиция.

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По данным правоохранителей, исходя из материалов уголовного дела, указанные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Заслушав ходатайство стороны обвинения и доводы стороны защиты, исследовав имеющиеся в материалах уголовного производства доказательства, суд пришел к выводу о необходимости избрания всем пятерым подозреваемым (в каждом случае отдельно) самой суровой меры пресечения – содержания под стражей.

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Учитывая, что инкриминируемое преступление относится к тяжким насильственным преступным деяниям, и учитывая то, что подозреваемые являются жителями других областей Украины, суд решил на время проведения досудебного расследования изолировать их от общества, без определения размера залога.

«Подозреваемые в хулиганских действиях с применением оружия будут содержаться за решеткой на время проведения досудебного следствия сроком до 60 суток (до 8 марта текущего года)», - добавили пресс-службе закарпатской полиции.

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