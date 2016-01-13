Жители Воскресенки надеются через суд и при поддержке Киеврады отстоять 2 га земли от незаконной застройки высотками

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Виктор Зайцев, автор соответствующего обращения, размещенного на странице агентства «УНИАН поддержка».

Указанная земля на ул. Воскресенской, 2-а, является промышленной территорией, которая была в 2001 г. передана Киевсоветом в аренду на 24 года с целевым назначением "обслуживание производственной базы" ООО «Подрядное специализированное ремонтно-строительное управление №3 «Киевзеленбуд».

«Поскольку это промышленная зона, то по закону, на этом участке нельзя строить жилые здания - это противоречит условиям договора аренды и градостроительному законодательству», - подчеркнул Зайцев.

Вместе с тем, по его словам, в 2015 г. на участок зашла строительная техника и начались работы по закладке конструкций мощного фундамента. Одновременно открылся сайт с рекламой продажи квартир "ЖК Победитель" по указанному адресу.

Жителям, которые начали «бить тревогу», удалось через многочисленные обращения узнать, что арендатор получил соответствующее разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) для осуществления жилищного строительства. Это разрешение выдано на основании выписки из Госреестра вещественных прав, где земельный участок уже имеет целевое назначение «под жилую застройку».

«Была произведена перерегистрация земельного участка после решения хозяйственного суда Севастополя от 24.03.2014 г, то есть после аннексии Крыма, на основании которого в Государственном реестре появилось уже другое целевое назначение», - прокомментировал Зайцев, добавив, что сама суть этого судебного решения неизвестна, ибо его нет в реестре судебных решений.

При этом он подчеркнул, что согласно законодательству изменять целевое назначение земли имеет право только местная власть, а в данном случае Киеврада такого решения по указанному адресу не принимала.

«На земельную комиссию должен быть вынесен проект решения «Об отказе в изменении целевого назначения земли на ул. Воскресенской, 2-а..». То есть Киевсовет сейчас планирует отказать арендатору», - сообщил он.

В то же время, по словам Зайцева, не исключено, что арендатор будет стараться всяческими методами добиваться в Киевраде изменения целевого назначения, чтобы реализовать свои планы.

«Но даже этот отказ не отменяет наличие разрешения ГАСК на жилую застройку, не отменяет перерегистрацию в Госреестре участка.

По его словам, основанием для отмены разрешений ГАСИ может быть решение суда о нарушении арендатором условий соглашения с Киевсоветом.

«Мы сейчас планируем подавать в суд, чтобы ГАСИ отменила свое разрешение. Нам нужно в суде доказать, что участок не передавался под жилую застройку и предоставить материалы, что целевое назначение не изменялось, а поэтому землепользователь не мог там ничего строить», - рассказал Зайцев.

Сейчас, по его словам, часть депутатов Киевсовета, которые откликнулись на проблему жильцов, написали запросы в соответствующие инстанции и относительно правовых оснований получения разрешения на жилищное строительство, и обратились в Департамент земельных ресурсов КГГА о подтверждении фактов нецелевого использования участка.

«Пока есть ответ из этого Департамента, было проведено обследование и обнаружен котлован для возможного строительства многоквартирного дома. Но пока в Департаменте прямо не говорят, что было нарушение соглашения аренды...», - отметил активист.

По его словам, жители обратились по этому вопросу к представителям Администрации президента и народным депутатам, которые, в свою очередь, также направили запросы в ГАСИ. «Но ГАСИ пока не спешит отменять свое разрешение. Скорее всего, нам придется действовать через судебный иск», - сказал Зайцев.

Он также отметил, что другой вариант сделать невозможным строительство – это расторгнуть соглашение с арендатором, но для такого решения нужны выводы Департамента земельных ресурсов КГГА о выявленных фактах нарушения договора аренды. «Но пока такого заключения нет, а значит и проекта решения нет в Киевраде», - пояснил он.

Резюмируя, Зайцев отметил, что огласка в СМИ уже дала определенный результат – предприятия «Укрбуда», которые выступали инвестором проекта жилой застройки на ул. Воскресенская, 2-а, сейчас уже заявили, что вышли из проекта, объяснив, что из-за ситуации страдает репутация компании.

По словам активиста, жители понимают, что 2 га земли в хорошем месте являются «лакомым куском» для любого, и поэтому считают необходимым обратить внимание властей на то, что в микрорайоне крайне не хватает школы (ближайшая – за два километра) и детсада, а потому убеждены, что земля должна быть возвращена из аренды, и использоваться по согласованию и для нужд местных жителей.

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