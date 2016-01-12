Кровавые разборки на Драгобрате: бойца "Правого сектора" "Беса" бросили за решетку до весны (фото)

Сейчас суд полностью заблокирован: на территорию суда попасть невозможно, поскольку охрана закрыла ворота, передает Mukachevo.net.

В то же время, с территории суда не выпускают его работников и общественность, которая осталась во время перерыва ждать возобновления работы суда.

На место событий вызвали полицию.

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Стоит отметить, что "Бес" - третий фигурант дела, которого взяли под стражу на два месяца.

Как сообщал УНИАН, двум из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Относительно других трех лиц судебное заседание продолжается.

Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке на Драгобрате членов "Правого сектора".

По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяными ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.