У задержанных на Драгобрате представителей "ПС" изъяли крупную сумму российских рублей – Москаль

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что у задержанных на курорте Драгобрат на Закарпатье представителей «Правого сектора» изъята крупная сумма российских рублей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Москаля распространила сегодня пресс-служба Закарпатской ОГА.

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В своем заявлении Москаль заявляет, что хочет внести некоторые пояснения вокруг резонансного преступления на Драгобрате, который начинает обрастать различными инсинуациями.

По его словам, прежде всего следует отметить, что у нападавших обнаружены 160 тыс. российских рублей, происхождение которых неизвестно.

«Поэтому возникает вопрос – каким образом деньги страны-агрессора попали к организации правого толка, неужели «Правый сектор» получает зарплату в российских рублях?» - говорит Москаль.

Кроме того, по словам председателя ОГА, попытки оправдать пьяный дебош на горнолыжном курорте тем, что владельцы и персонал турбазы являются якобы жителями Красноармейска Донецкой области, является откровенной ложью.

«В Красноармейске действительно есть «Хата Магната», однако к турбазе на Драгобрате она не имеет никакого отношения, это абсолютно разные заведения, которые просто имеют одно название», - уточняет Москаль.

Также, по словам Москаля, никаких сепаратистских высказываний со стороны персонала турбазы не было.

«Люди, запуганные пьяными мужчинами в камуфляже, под дулами пистолетов вынуждены были петь колядки и Гимн Украины, после чего были еще и избиты», - сообщает председатель ОГА.

Он также добавил, что если у задержанных действительно есть заслуги перед Украиной, они будут учтены судом.

«Но я напоминаю, что Драгобрат – это горнолыжный курорт, на который едут лыжники со спортивным снаряжением, а не в камуфляже и с боевым оружием, чтобы совершать пьяные дебоши и отпугивать туристов. Я не позволю превратить Закарпатье на полигон для преступников, прикрывающих свою деятельность псевдопатриотическими лозунгами», - добавил Москаль.

Как сообщал УНИАН, двум из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В отношении остальных трех лиц судебное заседание продолжается.

Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке на Драгобрате членов "Правого сектора".

По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяными ворвались на турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.

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Как уточняется в заявлении, пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт Драгобрат, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В сообщении ОГА указывается, что во время инцидента было применено огнестрельное оружие – пистолет Макарова и пистолет Стечкина, которые имели представители "ПС".

В движении «Правый сектор» предположили, что конфликт на Драгобрате мог произойти из-за антиукраинских высказываний работников турбазы «Хата Магната».