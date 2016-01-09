Сильный ветер снова отрезал оккупированный Крым от России

Работу Керченской переправы 9 января временно приостановили из-за погодных условий, в частности из-за сильного ветра, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели попросили воздержаться от поездок в направлении Керченской паромной переправы до нормализации погодных условий.

Керченская паромная переправа ООО «Морская дирекция» на своем сайте указывает, что на переправе также усилены меры по досмотру пассажиров и автотранспорта.

Напомним, работу Керченской переправы периодически прекращают из-за плохих погодных условий.