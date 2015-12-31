Работа Керченской паромной переправы приостановлена
01:42, 31 декабря 2015Общество
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Керченская паромная переправа в оккупированном Россией Крыму временно приостановила работу из-за непогоды.
Работа Керченской паромной переправы приостановлена / itv.in.ua
Об этом говорится в сообщении ООО "Морская дирекция".
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий. Просим воздержаться от поездок в направлении переправы", - отметили в обслуживающей компании.
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Как сообщал УНИАН, Керченская паромная переправа может остановиться в связи с непогодой, которая прогнозируется с 29 декабря 2015 года по 1 января 2016 года.
Напомним, что паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.
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