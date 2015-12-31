Об этом говорится в сообщении ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий. Просим воздержаться от поездок в направлении переправы", - отметили в обслуживающей компании.

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Как сообщал УНИАН, Керченская паромная переправа может остановиться в связи с непогодой, которая прогнозируется с 29 декабря 2015 года по 1 января 2016 года.

Напомним, что паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.