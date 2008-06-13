В Крыму глава поселкового совета погорел на рекордной взятке

В Крыму при получении взятки на суму более 5 млн. долларов задержан председатель Партенитского поселкового совета (Большая Алушта), а также депутат этого совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, чиновники вымогали деньги за два земельных участка, общая площадь которых составляла 17 га.

«За 17 га земли они вымогали взятку в размере 6 млн. 800 тыс. долларов, из них 5 млн. 200 тыс. долларов они намеревались присвоить, а 1 млн. 600 тыс. долларов официально оплатить на счета Партенитского сельского совета», - сказал министр внутренних дел.

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали изъятые долларовые купюры. Деньги охраняли несколько сотрудников «Беркута».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это самая крупная в истории украинской милиции задержанная взятка. До этого, сказал министр, первое место занимала взятка в 3 млн. грн. в Днепропетровской области.

Он также сообщил, что операция, проведенная силами сотрудников Главного управления МВД Украины в Крыму и Генеральной прокуратуры Украины, готовилась довольно давно. Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил за работу крымских милиционеров.