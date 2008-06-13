В Киеве за сутки - 342 ДТП

За сутки в Киеве случилось 342 дорожно-транспортных происшествия, в которых участники дорожного движения не получили телесных повреждений. Также зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы (3 столкновения, 4 наезда на пешеходов).

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции Киева, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержаны 32 водителя.

Госавтоинспекция Киева напоминает, что в столице проводится две операции: „Автобус-2008” и „Опасный груз”.

Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой звонить на телефон доверия. При возникновении конфликтных ситуаций на дороге, о неработающих светофорах, а также во всех случаях, когда ГАИ в состоянии оказать помощь, следует звонить на круглосуточный телефон доверия 483-70-64.