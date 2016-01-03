Поток транспорта в пунктах пропуска в зоне АТО в послепраздничный период растет - пограничники

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, вчера по сравнению с первым днем января на отдельных направлениях пассажиропоток увеличился в четыре раза, однако является гораздо меньшим, чем в последние дни прошлого года.

По данным Госпогранслужбы, так, всего через контрольные пункты проследовали: КПВВ «Зайцевое» - 2175 человек и 500 транспортных средств; КПВВ «Марьинка» - 1730 человек и 520 транспортных средств; КПВВ «Новотроицкое» - 2120 человек и 660 транспортных средств; КПВВ «Гнутово» - 705 человек и 185 транспортных средств; КПВВ «Станично-Луганское» - 810 человек.

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«Сегодня утром на КПВВ «Зайцево» и «Марьинка» очереди из транспорта, ожидавшего оформления, отсутствовали. На «Новотроицком» находилось 50 транспортных средств, которые двигались на выезд на неконтролируемую территорию, и 20 - в обратном направлении. На «Гнутово» находилось незначительное количество автомобилей – 10 и 5 на въезд и выезд, соответственно», - сообщают пограничники.

Учитывая ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха, Государственная пограничная служба рекомендует всем гражданам, которые направляются через линию разграничения, заблаговременно и тщательно готовиться к поездкам. Также сообщается, что перед всеми КПВВ в зоне АТО Государственной службой по чрезвычайным ситуациям развернуты пункты обогрева.