Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 3 января, на дорогах страны местами гололедица.

Кроме того, отмечается, что штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области.

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Как сообщал УНИАН, 3 января, в Украине сохранится холодная погода: температура ночью 16-21°, в западных областях 10-15° мороза; днем 12-18°, на юге страны 6-11° мороза.

В восточных и большинстве районов южных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/сек.

В понедельник, 4 января, будет холодная без осадков погода: температура ночью 18-23° мороза, местами до 25°, днем 12-17° мороза; в южных областях ночью 13-18° мороза, днем 7-12°; в западных областях ночью 11-16° мороза, днем 5-10°, на Закарпатье 1-6° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек.

В Киеве на 4 января, холодная без осадков погода: температура ночью 17-19°, днем 12-14° мороза. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.