Песня "Браття українці" стала официальным гимном АТО (видео)

Лидер группы Вова Гейзер получил официальное подтверждение этого статуса песни от заместителя главы Администрации Президента Ростислава Павленко, сообщает Украинская правда.

"Песня "Браття Українці" была написана незадолго до начала боевых действий на Донбассе. Для меня эта песня стала пророческой, а отныне она официально признана Гимном АТО. Однако, обратите внимание, в этой песне есть такие строки: "С нами святая вера, с нами Бог и правда, и мы против того, чтобы брат шел на брата. А если с войной - тогда готовьтесь, нас ничто не остановит. Слава Украине!" Мы подчеркиваем - Украина не хочет войны, однако мы до последнего будем защищать свои границы, свою Независимость, честь и достоинство украинского народа", - говорит Вова Гейзер.

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