Бригады "Укрэнерго" планируют закончить ремонтные работы на ЛЭП "Каховская-Титан" в течение суток

«Как сообщил начальник управления информационной политики государственного предприятия «Укрэнерго» Зиновий Буцьо, по состоянию на 17.00, 31 декабря, ремонтные бригады «Укрэнерго» приступили к выполнению ремонтных работ на ВЛ 220 «Каховская-Титан», - говорится в сообщении на сайте Херсонской облгосадминистрации.

По словам Зиновия Буцьо, ремонтные бригады Южной энергосистемы укомплектованы необходимыми для восстановительных работ материалами и уже закончили демонтаж разрушенной электроопоры.

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Плановый срок выполнения необходимых работ на объекте – 24 часа. При благоприятных условиях восстановления трудоспособности ПЛ возможно до конца текущих суток.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря, ночью, в районе села Богдановка Каховского района в результате срабатывания системы релейной защиты было прервано поставки электроэнергии по линии 220 ПЛ «Каховская-Титан», в результате чего подача электроэнергии в АР Крым полностью приостановлена. Два района Херсонской области Каланчакский и Чаплинский подключены по резервной схеме.

По выводам экспертов взрывотехнической службы, которая работала на месте аварии - опора повреждено в результате взрыва.