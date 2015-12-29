С оккупированной территории Донбасса в суды на контролируемые территории передали 173 уголовных дела

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

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«Такая ситуация сложилась в связи с проведением антитеррористической операции на востоке Украины. Вследствие этого значительное число людей содержатся под стражей на контролируемой правительством территории Украины без каких-либо перспектив получить в ближайшее время решение суда. Их дела находились в судах на неподконтрольной правительству Украины территории, в то время как к ним судом первой инстанции было принято решение о содержании под стражей, или судом апелляционной или кассационной инстанции принято решение об отмене приговора и направлении дела на дополнительное расследование, либо дело возвращено в суд первой инстанции для проведения нового судебного разбирательства»,- говорится в сообщении.

Это было очевидным нарушением статей 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в частности, нарушение права на рассмотрение дела судом в течение разумного срока, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в марте 2015 года Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Старобельский, Артемовский и Мариупольский районные суды с ходатайствами в порядке статьи 206 УПК Украины о проведении проверки законности содержания под стражей 99 человек, которые числились за судами первой инстанции, находящимися на неподконтрольной правительству Украины территории.

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«Сейчас из них 43 человека освобождены из-под стражи в результате рассмотрения указанных ходатайств»,- добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что в течение 2015 года произошло три передачи лиц с неподконтрольной правительству Украины Донецкой области: в июле - передача первых девяти украинских осужденных, в августе удалось забрать из Донецкого следственного изолятора 20 заключенных, часть из которых «транзитные», то есть те лица, которые в прошлом году направлялись транзитом через СИЗО в другие учреждений, или же прибыли для участия в судебных экспертизах и остались в СИЗО в результате начала боевых действий.

8 декабря 2015 года было передано еще 20 осужденных, отбывавших наказание в Енакиевской исправительной колонии № 52.