В Украине активизировалась деятельность террористов из "Исламского государства"
15:07, 29 декабря 2015Общество
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В Украине активизировалась деятельность террористов из "Исламского государства".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время итоговой коллегии спецслужбы.
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По его словам, в Украине начались активные меры по недопущению распространения в стране деятельности международной террористической организации "Исламское государство".
"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем некоторую активность этой структуры в нашем государстве", - заявил Василий Грицак.
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