В Украине активизировалась деятельность террористов из "Исламского государства".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время итоговой коллегии спецслужбы.

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По его словам, в Украине начались активные меры по недопущению распространения в стране деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем некоторую активность этой структуры в нашем государстве", - заявил Василий Грицак.