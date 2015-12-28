Суд проигнорировал рекомендации ВСЮ, рассматривая дело Корбана в ночное время суток - Портнов

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский политик и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам. эти решения были приняты пропрезидентски м Высшим советом юстиции всего месяц назад уже после принятия президентского Закона о праве на справедливый суд.

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"Исходя из того, что Днепровский суд г. Киева по указанию властей заседал сегодня всю ночь, президентский пафос о судебной реформе выглядит абсолютным фарсом", - заявил Портнов.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Днепровский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок домашнего ареста завершается 31 декабря. 28 декабря суд решил взять Корбана под стражу на два месяца.