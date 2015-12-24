Российский суд наконец-то согласился приобщить к делу Савченко новое доказательство защиты

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Илья Новиков.

"Чудо! Прокуроры сказали, что не возражают против приобщения доказательства защиты. И суд согласился. Магия Рождества, видимо", - отметил он.

При этом адвокат летчицы напомнил, что Болотов год назад говорил, что Савченко бежала из плена "ЛНР",а его тогдашний подчиненный Плотницкий месяц назад - что ее отпустили, но слова обоих - ложь.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконном пересечении границы.

По данным адвоката, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.