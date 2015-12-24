В ОБСЕ рассказали о трудностях доступа к правосудию для жителей оккупированного Донбасса

Как говорится в сообщении миссии, в своем новом отчете она осветила трудности с доступом к правосудию, стоящие перед лицами, которые проживают как на подконтрольных, так и неподконтрольных правительству территориях Украины в Донецкой и Луганской областях.

В отчете "Доступ к правосудию в контексте конфликта в Украине" отмечаются трудности в участии в судебных заседаниях, подаче судебных исков и получении доступа к основным документам, в частности, свидетельств о рождении и смерти.

"Возможность всех людей иметь доступ к основным услугам в сфере юстиции и правосудия является правом человека", – заявил Апакан.

В миссии отмечают, что выводы, содержащиеся в отчете, основаны на встречах наблюдателей ОБСЕ с судьями, прокурорами, представителями гражданского общества и другими субъектами.

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"Основное внимание уделяется последствиям захвата зданий государственных учреждений вооруженными группами и последующего перемещения всех услуг в сфере правосудия и юстиции Украины с неподконтрольных на подконтрольные правительству территорий", - говорится в сообщении.

В частности, в отчете указано, что такой процесс перемещения негативно сказался на осуществлении правосудия украинскими органами власти. Например, в наблюдательной миссии утверждают, что судам и органам прокуратуры в подконтрольных правительству районах Украины Донбасса не хватает квалифицированных кадров и необходимого оборудования, а судебные дела были приостановлены или закрыты из-за того, что основные материалы дел остаются в неподконтрольных районах или были уничтожены вооруженными группировками.

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"Лица, проживающие на неподконтрольных правительству территориях, также сталкиваются с дополнительными проблемами. Многие из них не получают должным образом вызовы и сообщения о судебном процессе из-за отсутствия в этих районах почтовых услуг. Даже если лица получают соответствующие уведомления, они должны совершить изнурительное и долгое путешествие в суды, находящиеся в подконтрольных правительству районах. Кроме того, отсутствует возможность обеспечить выполнение многих решений суда на некоторых неподконтрольных правительству территориях Донбасса", - говорится в сообщении.

Наблюдатели ОБСЕ обращают внимание, что на оккупированных территориях Донбасса были основаны параллельные "системы правосудия", которые функционируют вне правового поля Украины. "Специальной мониторинговой миссией, однако, было установлено, что эти системы являются непрозрачными, подвергаются постоянным изменениям, страдают от нехватки квалифицированного персонала и во многих случаях вообще не способны функционировать", - отмечается в сообщении.

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При этом международные наблюдатели отмечают, что наиболее серьезные опасения вызывает то, что и военный конфликт, и перемещение учреждений, оказывающих услуги в сфере юстиции и правосудия, привели к необоснованному лишению свободы людей как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях.

"В свете этих проблем СММ подчеркивает первостепенную важность обеспечения всех лиц доступом к правосудию", – сказал Апакан.