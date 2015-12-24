"Киборги" год спустя. Защитники Донецкого аэропорта сфотографировались для нового календаря

Отмечается, что деньги, собранные с продажи календарей, пойдут на закупку тепловизоров для новосформированных 14-й и 59-й бригад, которые сменили предыдущих "киборгов".

"В новом календаре на каждой фотографии будет указан позывной, под которым этот человек воевал в аэропорту и то, кем он стал сейчас", - подчеркивают волонтеры.

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Стало известно, что по разным причинам в календаре заменили пару человек.

"Но все они остались живы. Были контузии, лечение, нервы. Но никто серьезно не пострадал. Многие из них уже вернулись на "гражданку". Многие из них ходят с нами по одним улицам и стоят в одних очередях. Обычные украинские "киборги", настоящие герои этой войны. Они вернулись во многом и благодаря вашей помощи, поскольку без тепловизоров, купленных на ваши деньги, в аэропорту было бы просто нечего делать", - пишут в "Повернись живим".