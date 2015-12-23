В Кабмине объявили рейтинг регионов: Киев и Днепропетровщина заняли первые места

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

Он напомнил, что 21 октября на заседании Кабинета министров были утверждены мониторинговая оценка и критерии для определения рейтинга.

По его словам, лучшие показатели социально-экономического развития в январе-сентябре 2015 года показали Киев, Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Винницкая области.

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"Город Киев - первое место, Днепропетровская - второе, Киевская - третье, Харьковская - четвертое, Винницкая - пятое, Николаевская - шестое, Львовская - седьмое, Запорожская - восьмое, Ривненская - девятое, Ивано-Франковская - десятое", - сказал Зубко.

Тернопольская, Луганская и Донецкая области, по его словам, заняли последние места.